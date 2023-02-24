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وزيرة البيئة في بريطانيا تطالب المواطنين بتناول اللفت.. لماذا؟
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وزيرة البيئة في بريطانيا تطالب المواطنين بتناول اللفت.. لماذا؟

وزيرة البيئة في بريطانيا تطالب المواطنين بتناول اللفت.. لماذا؟

وزيرة البيئة في بريطانيا تطالب المواطنين بتناول اللفت.. لماذا؟
٠٧:٢٩:٤٢ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حثت وزيرة البيئة البريطانية مواطنيها على تناول اللفت؛ وذلك نتيجة النقص الحاد في الخضراوات والفاكهة.

وأعلنت وزيرة البيئة تيريز كوفي أمام البرلمان، أن  مشكلة نقص الخضراوات والفاكهة قد تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع”.

استيراد منتجات كثيرة 

كما علّقت النائبة المحافظة سيلين ساكسبي بالقول “إنّ المتاجر مستمرة في استيراد منتجات كثيرة. ينبغي أن نتناول كمية أكبر من المنتجات الموسمية ودعم المزارعين البريطانيين”.

البريطانيون يتناولون اللفت

لتردّ كوفي “من المهم أن نتأكد من أننا نثمّن المنتوجات التي تتميز بلادنا بإنتاجها.. إن عددًا كبيرًا من البريطانيين يأكلون اللفت حاليًا بدل التفكير في الخس أو الطماطم أو أي خضر مماثلة”.

وأضافت: “لكنني أدرك أنّ المستهلكين يرغبون في خيار يمكن اعتماده على مدار العام”.

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