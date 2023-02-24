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الأمم المتحدة تدعو لتوفير هذا المبلغ لإعادة تأهيل البنية التحتية بتركيا بعد الزلزال

الأمم المتحدة تدعو لتوفير هذا المبلغ لإعادة تأهيل البنية التحتية بتركيا بعد الزلزال

الأمم المتحدة تدعو لتوفير هذا المبلغ لإعادة تأهيل البنية التحتية بتركيا بعد الزلزال
٠٦:٤٤:٢١ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دعا برنامج الأمم الإنمائي لتوفير 113.5 مليون دولار لإزالة 210 مليون طن من الركام الناتج عن الزلزال في تركيا.

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تأهيل البنية التحتية

وأكد البرنامج على ضرورة الانعاش المبكر للتعافي المستدام، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية والخدمات وسبل كسب العيش، مشيراً أنه يتمتع بخبرة واسعة وقدرة على إعادة بناء البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتقديم الخدمات الرقمية.

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج في تركيا لويزا فينتون في تصريح صحفي: إن الجهود تنصب حالياً على منع تهديدات الصحة العامة للسكان المتضررين والمستجيبين لحالات الطوارئ.

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حاويات لنقل النفايات

وأضافت أنه كإجراء أولى أرسل برنامج الأمم الإنمائي حاويات لنقل النفايات والمطهرات لبلدية هطاي لتطهير الأنقاض وتعويض النقص الحالي في مياه الشرب، مشيرة إلى ان هذا الإجراء يخطط لدعم الحكومة التركية في معالجة الانقاض بشكل صديق للبيئة، وبما يساهم في خلق فرص عمل للسكان المحليين في عمليات إعادة تدوير الحطام.

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الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة البنية التحتية الركام الزلزال الصحة العامة النفايات تركيا حالات الطوارئ زلزال تركيا

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