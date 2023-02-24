العالم في أسبوع.. ذكرى “يوم التأسيس”.. وعام على حرب روسيا وأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

أحيت المملكة ذكرى “يوم التأسيس” لإعلان الدولة السعودية الأولى الذي وافق يوم الأربعاء الماضي.

وبهذه المناسبة، كتب خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- عبر حسابه في موقع “تويتر”:

“نستذكر في المملكة بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً”.

وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية العامة للدفاع المدني إلى الرياض يوم الخميس قادمًا من جمهورية تركيا بعد أن أنهى أعماله ومهامه.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ العهد ـ حفظهما الله ـ في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمتابعة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز،وزير الداخلية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الثلاثاء الماضي على 14 قرارًا.

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: (التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار)، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والصندوق الخيري الاجتماعي (الملغى)، والمركز الوطني لإدارة الدَّين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء الثلاثاء الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس 2023.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 64 (شهر مارس 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login”.

في أعقاب سلسلة الزلازل التي ضربت المنطقة، مؤخرًا، وكان أعنفها زلزال تركيا المزدوج في 6 فبراير الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف، صدر تعميم حكومي في المملكة يلزم بتشييد المباني وفق أنظمة مقاومة للهزات الأرضية.

وألزمت أمانات المناطق، المكاتب الهندسية بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني، عند إعداد المخططات الإنشائية، وذلك بعد أيام من صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

ثانيًا – دوليًا

ارتفعت أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

وأعلن وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مقابلة على قناة TRT الإخبارية التركية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 43 ألفًا و556 قتيلاً.

كشفت وسائل إعلام محلية، أن طائرة إيرانية سقطت يوم الخميس، على متنها وزير الرياضة، في مدينة بافت هي منطقة جبلية بكرمان جنوب إيران.

وأشارت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى إصابة وزير الرياضة بجروح ومعه 14 من المسؤولين، مؤكدة أن حالة وزير الشباب والرياضة حميد سجادي خطيرة.

زاد عدد قتلى الحرب بين روسيا وأكرانيا، والتي بدأت في 24 من فبراير 2022 إلى أكثر من 300 ألف عسكري ومدني.

وأوردت التقديرات عن الجيش الأوكراني أن هناك ما يقرب من 145 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في الحرب، فيما قدّر البيت الأبيض في اليوم نفسه، أن 30 ألف مرتزق روسي من Wagner قتلوا أيضًا بالحرب.

قبل أيام من حلول الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا، فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي، العالم بزيارة غير معلنة إلى كييف.

وحسب السلطات الأوكرانية، فقد التقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية مع إجراءات أمنية مشددة، وانطلاق صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية.