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6 أشخاص يظهرون في فيديو وهم يطعنون شخصين والشرطة تتدخل
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6 أشخاص يظهرون في فيديو وهم يطعنون شخصين والشرطة تتدخل

6 أشخاص يظهرون في فيديو وهم يطعنون شخصين والشرطة تتدخل

6 أشخاص يظهرون في فيديو وهم يطعنون شخصين والشرطة تتدخل
٠٧:٢٣:٤٦ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين.

اتخاذ الإجراءات النظامية 

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت بأنه جار القبض على من وثق ونشر ذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي إثر مشاجرة بينهما، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها نتيجة خلاف على أفضلية السير.

وأضافت “الداخلية” في بيان عبر حسابها على “سناب شات”، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءت النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

دوريات الأفواج الأمنية

كانت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، قبضت على مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

فيما تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض السعودية المملكة شرطة الرياض

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