الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
6 أشخاص يظهرون في فيديو وهم يطعنون شخصين والشرطة تتدخل
حصاد الأسبوع الاقتصادي.. “نيوم تصل إلى جدة ومشاركة بمعرض الخليج للأغذية”
الأمم المتحدة تدعو لتوفير هذا المبلغ لإعادة تأهيل البنية التحتية بتركيا بعد الزلزال
فيديو مؤثر.. لحظة إنقاذ 5 قطط من تحت أنقاض الزلزال بتركيا
مضاعفات خطيرة.. مختص يكشف تأثير البكاء على العيون
3 جُمَع متبقية على رمضان.. ما هي خطتك للشهر الكريم؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فيديو مؤثر.. لحظة إنقاذ 5 قطط من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

فيديو مؤثر.. لحظة إنقاذ 5 قطط من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

فيديو مؤثر.. لحظة إنقاذ 5 قطط من تحت أنقاض الزلزال بتركيا
٠٦:٢٠:٥٨ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في ولاية “عثمانية” التركية من انتشال 5 قطط مولودة حديثًا من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 من فبراير الجاري.

وقام فريق الإنقاذ بإطعام القطط والعناية بها، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “يني شفق” التركية.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إنقاذ قطة من الأنقاض بعد 16 يومًا من زلزال تركيا

صداقة بين منقذ وقطة

وفي وقت سابق، نجح أحد رجال الإنقاذ في تركيا في انتشال قطة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال لتنشأ بينهما قصة صداقة.

والمنقذ أطلق على صديقته الجديدة اسم “إنقاذ”، ووعد أنه في حال لم يجد صاحبها سيتولى هو الاهتمام بها دائمًا.

اقرأ أيضًا:

بعد 17 يومًا.. إنقاذ 24 بقرة من تحت أنقاض الزلزال بتركيا (فيديو)

إنقاذ 24 بقرة

وأمس الخميس، أنقذت الفرق التركية، 24 بقرة صغيرة من تحت الأنقاض بعد مرور 17 يومًا على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.

ووثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ الفرق التركية، بقرةً كانت عالقة تحت الأنقاض بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأظهر المقطع رجال الإنقاذ وهم يعملون على انتشال إحدى الأبقار حية من تحت الأنقاض.

وأفادت بلدية غولجوك التركية بولاية قوجة إيلي (غرب)، في بيان الخميس، أن فرقها المتواجدة في هطاي تمكنت من إنقاذ البقرة من تحت أنقاص مبنى منهار بريف مدينة أنطاكيا.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ جاءت في إطار دعم جهود السلطات للإسراع بعملية دفن الحيوانات النافقة تحت أنقاض المباني، بهدف منع مخاطر انتشار الأوبئة.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا في البلدين.

الكلمات الدلالية:
زلزال تركيا فرق البحث والإنقاذ قطط مولودة حديثًا ولاية عثمانية التركية

مواد ذات صلة

المزيد
التربية: تخصيص موقع إلكتروني مجاني لشرح المناهج

التربية: تخصيص موقع إلكتروني مجاني لشرح المناهج

٠٧:٥٠ ص، الأربعاء، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٤
النفط يحقق مكاسب أسبوعية جديدة للأسبوع الثاني.. وبرنت يتجاوز الـ 87 دولارا

النفط يحقق مكاسب أسبوعية جديدة للأسبوع الثاني.. وبرنت يتجاوز الـ 87 دولارا

٠٤:٣٠ م، الأحد، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
مركز تعزيز الصحة النفسية: الإدمان على مواقع التواصل يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب

مركز تعزيز الصحة النفسية: الإدمان على مواقع التواصل يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب

٠٦:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
استشاري يوضح العلاقة بين خبز القمح والحساسية

استشاري يوضح العلاقة بين خبز القمح والحساسية

٠٩:٢٧ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *