فيديو مؤثر.. لحظة إنقاذ 5 قطط من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في ولاية “عثمانية” التركية من انتشال 5 قطط مولودة حديثًا من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 من فبراير الجاري.

وقام فريق الإنقاذ بإطعام القطط والعناية بها، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “يني شفق” التركية.

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صداقة بين منقذ وقطة

وفي وقت سابق، نجح أحد رجال الإنقاذ في تركيا في انتشال قطة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال لتنشأ بينهما قصة صداقة.

والمنقذ أطلق على صديقته الجديدة اسم “إنقاذ”، ووعد أنه في حال لم يجد صاحبها سيتولى هو الاهتمام بها دائمًا.

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بعد 17 يومًا.. إنقاذ 24 بقرة من تحت أنقاض الزلزال بتركيا (فيديو)

إنقاذ 24 بقرة

وأمس الخميس، أنقذت الفرق التركية، 24 بقرة صغيرة من تحت الأنقاض بعد مرور 17 يومًا على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.

ووثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ الفرق التركية، بقرةً كانت عالقة تحت الأنقاض بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأظهر المقطع رجال الإنقاذ وهم يعملون على انتشال إحدى الأبقار حية من تحت الأنقاض.

وأفادت بلدية غولجوك التركية بولاية قوجة إيلي (غرب)، في بيان الخميس، أن فرقها المتواجدة في هطاي تمكنت من إنقاذ البقرة من تحت أنقاص مبنى منهار بريف مدينة أنطاكيا.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ جاءت في إطار دعم جهود السلطات للإسراع بعملية دفن الحيوانات النافقة تحت أنقاض المباني، بهدف منع مخاطر انتشار الأوبئة.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا في البلدين.