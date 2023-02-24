مضاعفات خطيرة.. مختص يكشف تأثير البكاء على العيون

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كشف أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، أن البكاء لا يؤدي إلى ضعف النظر، ولكن جفاف العين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضح أن الإفراط في البكاء قد يتسبب في حدوث التهابات في العين، بدعوى أن كثرة الدموع يؤدي إلى جفاف العين، بحسب موقع “كونسلتو”.

وأشار إلى أن “للدموع 3 طبقات، الأولى تغطي القرنية، والثانية هي طبقة مخاضية عبارة عن المياه نفسها، والثالثة هي طبقة من الزيت، وعند حدوث أي مشكلة في الطبقات الـ 3 تحدث مشكلة في العين”.

وأضاف أن كثرة إفراز الدموع للإنسان تعني بدورها أن هذه الدموع غير قادرة على البقاء داخل العين فتخرج منها، وهو ما يعني جفاف العين والطبقة الدمعية غير منضبطة، ما يتطلب الذهاب إلى الطبيب لسرعة العلاج.

أسباب جفاف العين

وأشار إلى وجود العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بجفاف العين ومنها ما يلي:

1- قلة شرب المياه.

2- قلة رمش العين.

3- العدسات اللاصقة غير الطبية.

4- أسباب أخرى تتعلق بوجود خلل في الغدد الدمعية والتعرض لتكييفات الهواء.

أعراض جفاف العين

وأشار إلى وجود العديد من أعراض جفاف العين، موضحا أنها تشمل عدم القدرة على الجلوس في أماكن إضاءتها عالية والشعور بحرقة ووخز في العين وتشوش الرؤية.

في سياق متصل ، كشفت حساب “عش بصحة”، المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة عن 4 تدابير للوقاية من جفاف العين.

وقال الحساب إن التدابير الأربعة هي: “أرمش أكثر واستخدم الكمادات الدافئة واشرب الماء ولا تنس نظارتك الشمسية وقت الخروج”.

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