بعد القبض على “الرجل الأخضر”.. الإطاحة بمواطن ببريدة لمضايقته المارة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، القبض على مواطن لمضايقته المارة وتعطيل السير في مكان عام.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، على ما أفاد حساب “الأمن العام” في موقع “تويتر”.

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القبض على مواطن لتعطيله حركة السير ومحاولة الهروب من مركبة أمنية بالأحساء

دوريات الأمن بمدينة بريدة تقبض على شخص لمضايقته المارة وتعطيل السير في مكان عام. pic.twitter.com/5vhFHOnpCc — الأمن العام (@security_gov) February 24, 2023

القبض على “الرجل الأخضر”

وفي سياق منفصل، ألقت دوريات الأمن، في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، القبض على “الرجل الأخضر” لقيامه بتعطيل حركة السير والتنقل بين المركبات.

وأعلن “الأمن العام” توقيف مواطن بسبب تنقله بين المركبات، وتعطيله حركة السير، ومحاولة الهروب من مركبة أمنية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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ونشر حساب الأمن العام على تويتر صورة للمواطن المقبوض عليه وهو يرتدي زيًا أخضر، وسط تفاعل عدد كبير من المغردين.