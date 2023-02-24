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بعد القبض على “الرجل الأخضر”.. الإطاحة بمواطن ببريدة لمضايقته المارة
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بعد القبض على “الرجل الأخضر”.. الإطاحة بمواطن ببريدة لمضايقته المارة

بعد القبض على “الرجل الأخضر”.. الإطاحة بمواطن ببريدة لمضايقته المارة

بعد القبض على “الرجل الأخضر”.. الإطاحة بمواطن ببريدة لمضايقته المارة
٠٥:١٨:٣٤ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، القبض على مواطن لمضايقته المارة وتعطيل السير في مكان عام.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، على ما أفاد حساب “الأمن العام” في موقع “تويتر”.

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القبض على “الرجل الأخضر”

وفي سياق منفصل، ألقت دوريات الأمن، في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، القبض على “الرجل الأخضر” لقيامه بتعطيل حركة السير والتنقل بين المركبات.

وأعلن “الأمن العام” توقيف مواطن بسبب تنقله بين المركبات، وتعطيله حركة السير، ومحاولة الهروب من مركبة أمنية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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ونشر حساب الأمن العام على تويتر صورة للمواطن المقبوض عليه وهو يرتدي زيًا أخضر، وسط تفاعل عدد كبير من المغردين.

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آخر أخبار السعودية الأمن الرجل الأخضر السعودية اليوم مدينة بريدة مضايقة المارة منطقة القصيم

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