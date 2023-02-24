بالأسماء.. وفاة 3 من شباب الحلقات القرآنية بحادث مروري وصلاة الجنازة في هذا الموعد

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تداول مغردون أنباء عن وفاة 3 من شباب الحلقات القرآنية إثر حادث مروري وهم ‎تركي العواد، و عبدالعزيز الطيار، وعبدالملك الزامل.

ومن المقرر أن يتم تأدية الصلاة عليهم ظهر غدٍ السبت بجامع الراجحي بالرياض مخرج 15.

بلغنا وفاةثلاثة من شباب #الحلقات_القرآنية إثر حادث مروري وهم #تركي_العواد و #عبدالعزيز_الطيار و #عبدالملك_الزامل

والصلاةعليهم ظهر غدٍ السبت بجامع الراجحي بالرياض مخرج15

غفر الله لهم،وأعلى منزلتهم،وجعل #القرآن شفيعاً لهم،وعوضهم بشبابهم في الجنة،وأحسن عزاء أهلهم ،وجبرهم في مصابهم — مُحَمَّد العيد|أبو مُصْعَبْ (@AboMosaab115) February 24, 2023

من خيرة الشباب

وعلق بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الحادث: “غفر الله لهم، وأعلى منزلتهم، وجعل ‎القرآن شفيعاً لهم، وعوضهم بشبابهم في الجنة، وأحسن عزاء أهلهم وجبرهم في مصابهم”.

وقال آخر: “من خيرة الشباب، نحسبهم والله حسيبهم، رحلو وبقي أثرهم.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. أكثروا من الدعاء لوالديهم فهم أول فرحتهم.. جبر الله مصابهم”.

مبادرة “وقفة إجلال وإكرام “

في وقت سابق، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية مبادرة “وقفة إجلال وإكرام” لتكريم المتميزين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية الأستاذ بدر المحمادي أن هذه المبادرة تستهدف تكريم المتميزين والمبدعين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حيث حددت الفئات المستهدفه في التكريم وهم (مدرسي الحلقات، الطلاب المتميزين، والإداريين المتميزين، والمشاركين في برنامج” أتقنها” لتصحيح تلاوة الفاتحة، والمشاركين في برنامج “حفظ وإتقان ” قصار السور، وحفظة كتاب الله من حجاج بيت الله الحرام المشاركين بمراجعة حفظهم).

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