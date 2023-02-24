“مدن” تُوقّع اتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات.. والكشف عن قيمتها

تواصل – واس:

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عددًا من العقود والاتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار و69 مليون ريال.

ارتفاع عدد المصانع

وكشفت الهيئة عن ارتفاع أعداد المصانع الغذائية إلى 1171 مصنعًا بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين م2 بحلول نهاية العام المنتهي في 2022م .

جاء ذلك، على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية Gulfood23 والمقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 20 – 24 فبراير الجاري.

واستعرضت بيئتها الصناعية وخدماتها ومنتجاتها التي تمكن لتوطين الصناعات الغذائية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، طبقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تماشيًا مع رؤية السعودية 2030

و وقعت “مدن” اتفاقية مع شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية “البيروتي” لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بجدة على مساحة 15 ألف م2 واستثمارات تقارب 50 مليون ريال لإنتاج الحبوب والبقوليات .

اتفاقية مع شركة الألبان

كما وقعت اتفاقية مع شركة الألبان الدنماركية الكويتية “كي دي دي”لاستثمار 375 مليون ريال في إنشاء مصنع على مساحة 100 ألف م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لإنتاج العديد من السلع الأغذية والمشروبات.

وكذلك عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة سنيورة للصناعات الغذائية لإنشاء مصنع على مساحة 25 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية بجدة لإنتاج اللحوم المجمدة والمبردة باستثمارات 140 مليون ريال .

اتفاقية مع “دوز كافيه”

وأبرمت “مدن” اتفاقية مع شركة “دوز كافيه”لتخصيص مصنع جاهز بمساحة 1500م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستثمار 4 ملايين ريال في إنتاج الأغذية والمشروبات.

كذلك وقعت “مدن” عقدًا مع شركة “إفكو” لتخصيص أرض صناعية جديدة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لإنتاج الكاتشب والمايونيز والطماطم ومشتقات الخبز.

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