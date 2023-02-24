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بيان عاجل.. هل لـ زلزال مصر اليوم علاقة بزلزال تركيا المدمر؟

بيان عاجل.. هل لـ زلزال مصر اليوم علاقة بزلزال تركيا المدمر؟

بيان عاجل.. هل لـ زلزال مصر اليوم علاقة بزلزال تركيا المدمر؟
٠٤:٢٤:٢٣ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، وجود علاقة بين الهزة الأرضية متوسطة القوة التي تعرضت لها مصر، اليوم، وشعر بها العديد من المواطنين في مناطق مختلفة، والزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا مؤخرًا وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر- مرصد حلوان بأن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:25صباحًا بالتوقيت المحلي (22:25 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) على بعد 27 كيلومترًا شمال مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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لا داعى للقلق

وطمأن (مرصد حلوان)، المواطنين الذين ربطوا بين زلزال اليوم والزلزال الذي تعرضت له تركيا في 6 من فبراير الجاري، وتسبب في مقتل ما لايقل عن 50 ألف شخص حتى الآن.

وقال إنه “لا داعى للقلق وربط الأحداث بزلزال تركيا”، وذلك بعد أن نشر استطلاعًا للرأي يسأل فيه عن مدى الشعور بزلزال اليوم، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان لذلك علاقة بالزلزال الذي تعرضت له مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأضاف المرصد: ” هذا البيان هدفه معرفة تاثير العوامل الأخرى غير البعد أو القرب من الزلزال، مثل نوع التربة وارتفاع المبنى ونوع المبنى على درجة الشعور بالزلازل وهو اختيارى لمن أراد المشاركة”.

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أقل من المتوسط

وتابع مطمئنًا: “ويجب أن نعرف أن زلزال السويس هو أقل من المتوسط في القوة، ويجب اتباع الموقع الالكترونى وقت الهزة أو بعد الشعور بالهزة لمعرفة تفاصيل الهزة من قياسات الأجهزة الخاصة بالشبكة القومية للزلازل، ومدى قربها أو بعدها من جمهورية مصر العربية”.

ووفق ما أعلن المرصد في بيان سابق، فإن الهزة الأرضية وقعت على بعد 27 كم شمال مدينة السويس، ودرجة قوتها 4.1 ريختر، وعلى عمق 10كم.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر زلزال تركيا زلزال مصر مرصد حلوان

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