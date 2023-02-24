“التأمينات” تكشف عن الإجراءات المطلوبة لصرف المعاش

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الاجراءات المطلوبة للحصول على المعاش عند الإحالة إلى التقاعد، أو ترك العمل.

وقال حساب “العناية بالعملاء” في موقع “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المواطنين، يتبقى له عشرة شهور للوصول إلى سن الـ 60، حول الإجراءات والمستندات المطلوبة، إنه “يلزم انتهاء علاقة العمل والاستبعاد من التأمينات الاجتماعية لتقديم طلب صرف المعاش”.

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شروط استحقاق المعاش

وردًا على سؤال لمواطن آخر، أنهى علاقة العمل بالشركة التي كان يعمل فيها منذ سنتين، ويسأل: متى أتقدم بطلب المعاش هل بعد إكمال سن الـ 60؟

وأوضحت “العناية بالعملاء”، بأنه “المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك في نظام التأمينات لا تقل عن 60 شهرًا متصلة أو متقطعة، مع إضافة المدة المكملة لـ 120 شهرًا وبلوغ سن الستين أو تجاوزها والتوقف عن العمل”.

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وقالت إنه لمزيد من الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد يمكن الدخول إلى الرابط التالي: (اضغط هنا)