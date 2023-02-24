طبيب نفسي: 5 علامات خطيرة تدل على إدمان طفلك للأجهزة الإلكترونية

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كشف الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعي، أستاذ الطب النفسي، عن التأثير السلبي للأجهزة الإلكترونية على الأطفال، مشددًا على أهمية إبعاد تلك الأجهزة عن أيديهم بقدر الإمكان.

وقال في سلسلة تغريدات على “تويتر”: لا يكاد طفل من أطفالنا مهما كان صغر سنه، لا يشاهد أو يمسك في يده جهازاً.. وهذه تعرضهم لأخطار صحية ونفسية يجب التنبه لها، ومن ضمنها الإدمان على الأجهزة.

وأضاف: إذا كنت تشك أن طفلك مدمن على أجهزته المحمولة؟.. فهذه بعض العلامات التي يجب أن تنتبه لها:

الاستخدام المفرط

وتحدث عن الاستخدام المفرط قائلاً: إذا كان طفلك يقضي وقتًا طويلاً على جهازه، لدرجة تؤثر على الأنشطة والمسؤوليات الأخرى، كالمذاكرة وحل الواجبات.

أعراض الانسحاب

وكشف عن أعراض الانسحاب، قائلا : إستخدام الأجهزة يحصل منها أعراض انسحاب كالمخدرات، إذا أصبح طفلك متقلب المزاج أو سريع الانفعال والغضب وسيء الأخلاق عندما لا يتمكن من استخدام جهازه، فقد يكون ذلك علامة إدمان.

فقدان الشعور بالزمن

وأضاف: فقدان الشعور بالزمن: إذا كان طفلك يستغرق في جهازه لدرجة أنه يفقد الشعور بمرور الوقت، وينسى الأنشطة والمسؤوليات الأخرى، فقد يكون ذلك علامة إدمان.

تغير مصادر المتعة

وتابع: تغير مصادر المتعة: إذا أهمل طفلك الأنشطة والهوايات الأخرى التي اعتاد الاستمتاع بها – لوحده أو مع أقرانه أو إخوته -، وانكب على الجهاز، فقد يكون ذلك علامة إدمان.

الأعراض الجسدية

وواصل: الأعراض الجسدية: إذا كان طفلك يعاني على سبيل المثال من: إجهاد العينين واحمرارهما، أو الصداع أو عدم التركيز أو اضطراب النوم، فقد يكون ذلك علامة إدمان.

واستكمل قائلاً: تذكر أن التقنية واستخدام الأجهزة مشكلة معقدة، وليس كل الأطفال الذين يستخدمون التقنية مدمنون.

وقال “السبيعي”: لكن إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فقد يكون من المفيد التحدث إلى متخصص نفسي لتقييم الحالة والبحث فيما يمكن عمله لمساعدتكم ومساعدة الطفل.

الاعتدال مهم

وأوضح أن الاعتدال مهم، والحد من استخدام الأجهزة المحمولة والتقنية مهم، وتشجيع الأنشطة الأخرى التي تعزز الصحة الجسدية والنفسية هو البديل الأهم الذي يجب نعمل عليه.

وأضاف: ليس إدمان الأجهزة وحده ما نخشاه على الطفل، فمجرد استخدام الأجهزة يجعلهم عرضة لفتح روابط إباحية أو سرقة أو ابتزاز وهذه لا تقل سوءًا عن الإدمان.

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