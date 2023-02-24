طائرات فريق الصقور السعودية تصل إلى الكويت للمشاركة باحتفالاتها الوطنية (صور)

تواصل- واس:

وصلت إلى دولة الكويت اليوم، طائرات فريق الصقور السعودية؛ للمشاركة في الاحتفالات والأيام الوطنية لدولة الكويت.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية – في بيان صحفي- أن فريق الصقور السعودية سيقدم عرضاً جويّاً مع طائرات القوة الجوية الكويتية يومي السبت والأحد 25 و 26 فبراير الجاري عند أبراج الكويت في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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الذكرى الـ 62 للاستقلال والذكرى الـ 32 على التحرير

وتحتفي دولة الكويت الشقيقة غداً السبت 25 فبراير 2023م، بالذكرى الـ 62 لاستقلالها، والذكرى الـ 32 على التحرير.

وتشارك المملكة دولة الكويت حكومةً وشعبًا احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 62، حيث تجمعهما علاقات إستراتيجية ومتينة من الأخوة وتطابق الرؤى والمواقف والتوجهات والمصالح القوية التي تمتد إلى عدة قرون.

ويؤكد التفاعل الرسمي والشعبي في المملكة مع الاحتفالات الكويتية عمق العلاقة الأخوية بين القيادتين، ويعكس الروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.

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130 عاماً من العلاقات المتميزة

وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية التي تعود إلى أكثر من 130 عاماً بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية..

ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة.

فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

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