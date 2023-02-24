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خطيب المسجد الحرام: ندين ونستنكر إساءة بعض المتطرفين للقرآن الكريم
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خطيب المسجد الحرام: ندين ونستنكر إساءة بعض المتطرفين للقرآن الكريم

خطيب المسجد الحرام: ندين ونستنكر إساءة بعض المتطرفين للقرآن الكريم

خطيب المسجد الحرام: ندين ونستنكر إساءة بعض المتطرفين للقرآن الكريم
٠٤:٠٥:٥١ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ندد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بـ “الإساءة المتعمدة” من جانب بعض المتطرفين في الغرب للقرآن الكريم.

وقال في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام اليوم: “في هذا الزمان المبارك لَنُكَرِّرُ الرفض التام والقاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين أو الإساءة للشريعة الإسلامية الغرَّاء، وإن التصرف الأرعن والإساءة المتعمدة للقرآن الكريم هو إساءة وتعدٍّ واستفزاز لمشاعر مليار مسلم في شتى بقاع الأرض، وهو إرهاب مرفوض ولا يزيد المسلمين إلا تمسكا بالقرآن الكريم حفظًا وعملاً، قولاً وفعلاً”.

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سن أنظمة تجرم الإساءة للقرآن 

وأكد أنه لابد من سن الأنظمة الحازمة التي تجرم مثل هذه التصرفات الخرقاء؛ التي لا تؤدي إلا إلى نشر الإقصاء والكراهية والتطرف، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

واستدرك: “كما ندين ونستنكر محاولات قوات الاحتلال المتكررة المساس بمقدسات المسلمين في كنف المسجد الأقصى المبارك وساحاته والاعتداء على أهله ورواده”.

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كما أكد تضامن الأمة مع من تضررت بلادهم من الزلازل والهزات الأرضية وما نتج عنها من وفيات وإصابات. فندعو للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل أحسن الله عزاءهم وجبر مصابهم وغفر لمواتهم وشفى جرحاهم وعافى مرضاهم.

الكلمات الدلالية:
الإساءة للقرآن الكريم الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المتطرفين خطبة الجمعة خطيب المسجد الحرام

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