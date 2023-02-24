750 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام اليوم

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أدى أكثر من 750 ألف مصلٍّ من المعتمرين والزائرين، اليوم، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في أجواء إيمانية ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وتقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الخدمات للمصلين من المعتمرين والزوار، بهدف تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد الحرام.

توفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة

كما قامت الرئاسة وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكراسٍ خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تُعين المصلين وتسهل عليهم أداء عباداتهم بكلّ يُسرٍ وسهولة.

وكثفت وكالات الرئاسة عمليات التطهير والتعقيم للمسجد الحرام ومصليّاته وساحاته على مدار الساعة، بالإضافة إلى تهيئة أروقة المسجد بالسجاد الفاخر، إلى جانب توفير عربات لكبار السن، ومصلّيات خاصة لذوي الإعاقة، وخدمات التطوع والإرشاد الديني والمكاني.

مصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم

في سياق متصل، تزود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من نسخ القرآن الكريم ومصاحف برايل للمكفوفين.

هذا بالإضافة إلى مصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات منها (الإنجليزية، والأوردية، والإندونيسية، وإيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث توزع في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام كل أسبوع وخاصة في خطبة يوم الجمعة.

توزيع المصاحف

كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بإدارة المساجد بمحافظة جدة، قامت قبل أشهر بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ضمن خطة التوزيع التي تنفذها الوزارة.

ويأتي توزيع المصاحف على الحجاج المغادرين إلى أوطانهم بعد أداء نسكهم إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

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