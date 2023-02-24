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كيفية إضافة مولود لـ “حساب المواطن”.. تعرف على الخطوات

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كيفية إضافة مولود لـ “حساب المواطن”.. تعرف على الخطوات

كيفية إضافة مولود لـ “حساب المواطن”.. تعرف على الخطوات

كيفية إضافة مولود لـ “حساب المواطن”.. تعرف على الخطوات
٠٣:٢١:٥٨ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن خطوات تسجيل وإضافة المولود في حساب رب الأسرة حتى يتسنى له الحصول على الدعم.

وردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول كيفية تسجيل مولود في “حساب المواطن”، حددت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، خطوات التسجيل على النحو التالي:

– الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية (اضغط هنا).

– تفاصيل الطلب.

-اختيار بيانات التابعين.

– إضافة التابع ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

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شروط اضافة مولود في حساب المواطن

-يجب أن يكون اسم الطفل مدرجًا بالأحوال المدنية في سجل الأسرة.

-أن يكون الطفل سعودي الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى.

-أن يكون الوالد قام بعملية تحديث حساب المواطن لكافة بياناته وبيانات أسرته.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في يناير بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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