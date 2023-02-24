الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية
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خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية

خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية

خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من صلاحية الشهادات الرقمية
٠٢:٥٢:٠٥ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” اليوم لقرائها الكرام، أهم خطوات التحقق من صلاحية الشهادات الرقمية.

أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تمكن من الاستعلام والتحقق من صلاحية الشهادة الرقمية، وذلك عن طريق التطبيقات الداعمة لبنية المفاتيح العامة، وذلك بأتباع عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – اذهب إلى رابط الخدمة.

2 – اضغط على خيار “ابحث عن شهادة” وأدخل البيانات المطلوبة.

3 – اضغط على “إرسال”.

4 – اختر الشهادة التي تريد التحقق منها بالضغط عليها.

5 – اضغط على “خيارات”.

6 – اختر “تحقق من شهادة”.

7 – اضغط على “استرداد شهادة” لتظهر لك حالة الشهادة وتفاصيل صحتها.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “011 814 4444″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تقنية المعلومات خدمة اليوم اليوم صلاحية الشهادات الرقمية وزارة الاتصالات

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