بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: المملكة مرت بـ 3 قرون من التلاحم

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قال خطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس: “إننا نشكر الله على ما حبا به بلادنا “المملكة” منذ يوم التأسيس إلى يوم التوحيد إلى عهد التطوير.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “نستشعر نعم الله علينا بالأمن والأمان ونستذكر تشييد هذا البنيان الشامخ 3 قرون من التلاحم والاستغفار”.

يوم من التأريخ

وتابع: “يوم من التأريخ طاب غراسه وامتد في عمق الزمان أساسه ومن أثار هذا اليوم ما نعيشه من شرف خدمة الحرمين الشريفين وتأمين السبل لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين”.

وواصل: “رسالة إلى الجيل الواعد هبوا معشر الشغوفين لركب البلاد على خير المقاييس بالدين والعلم”.

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