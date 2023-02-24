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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: المملكة مرت بـ 3 قرون من التلاحم
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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: المملكة مرت بـ 3 قرون من التلاحم

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: المملكة مرت بـ 3 قرون من التلاحم

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: المملكة مرت بـ 3 قرون من التلاحم
٠٣:٠٦:٢٢ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس: “إننا نشكر الله على ما حبا به بلادنا “المملكة” منذ يوم التأسيس إلى يوم التوحيد إلى عهد التطوير.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “نستشعر نعم الله علينا بالأمن والأمان ونستذكر تشييد هذا البنيان الشامخ 3 قرون من التلاحم والاستغفار”.

يوم من التأريخ

وتابع: “يوم من التأريخ طاب غراسه وامتد في عمق الزمان أساسه ومن أثار هذا اليوم ما نعيشه من شرف خدمة الحرمين الشريفين وتأمين السبل لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين”.

وواصل: “رسالة إلى الجيل الواعد هبوا معشر الشغوفين لركب البلاد على خير المقاييس بالدين والعلم”.

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أخبار السعودية السديس السعودية المسجد الحرام المملكة خطيب المسجد الحرام

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