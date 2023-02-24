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بعد بيع جواز سفره بمزاد.. تصريح مفاجئ من أسرة رئيس دولة عربية
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بعد بيع جواز سفره بمزاد.. تصريح مفاجئ من أسرة رئيس دولة عربية

بعد بيع جواز سفره بمزاد.. تصريح مفاجئ من أسرة رئيس دولة عربية

بعد بيع جواز سفره بمزاد.. تصريح مفاجئ من أسرة رئيس دولة عربية
٠٢:٤٥:١٢ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت دار مزادات “هيريتدج” بولاية تكساس الأمريكية، بيع جواز سفر دبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، مقابل 47.500 دولار.

وأوضحت الدار أن جواز يحمل الرقم “1”، وصدر في 19 مارس 1974، وكان ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، إذ كان آخر تجديد له في 18 مارس 1979.

وأضافت أن جواز السفر كان ساريًا خلال العديد من الرحلات التاريخية التي قام بها السادات، من بينها زيارته إلى إسرائيل في 19 نوفمبر 1977 وإلقائه خطابه الشهير في الكنيست، وأيضًا رحلته إلى أمريكا عام 1978، عندما وقع اتفاقية كامب ديفيد.

وأشارت “هيريتدج” إلى أن هناك تآكلاً طفيفًا في جواز السفر راجع من الاستخدام.

جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات

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أسرته آخر من يعلم

غير أن الإعلان عن بيع جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل أثار جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، بشأن كيفية خروجه خارج البلاد، في الوقت الذي طالبت أسرته بفتح تحقيق وملاحقة المتسببين في هذا الأمر.

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وقالت ابنة الرئيس الراحل، رقية السادات، في تصريحات إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، إنها لا تعلم شيئًا رسميًا عما تردد في وسائل الإعلام بشأن بيع جواز السفر الدبلوماسي لوالدها، متساءلة عن كيفية وصوله إلى دار المزادات، نظرًا لأهميته الكبرى.

وأضافت: “نطالب بفتح تحقيق في قيام صالة المزادات بعرض جواز السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من سلمه إليهم”.

وتابعت: “العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية تحدثت إلينا عن هذا الأمر لكننا لم نصل إلى معلومة رسمية بشأن ذلك حتى الآن”.

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الرئيس محمد أنور السادات جواز سفر دبلوماسي دار مزادات هيريتدج رقية السادات مصر

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