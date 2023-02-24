الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“اليورو يتراجع عند 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
الذهب يواصل انخفاضه محليًا.. وعيار 21 يُسجل 192 ريالًا
بعد بيع جواز سفره بمزاد.. تصريح مفاجئ من أسرة رئيس دولة عربية
خطيب المسجد النبوي: احذروا الغضب فإنه يؤدي إلى سفك الدماء (فيديو)
بعد ساعات من الإبلاغ عنه.. “إنجاد” يكشف مصير “مفقود عرعر”
“السديس” في خطبة الجمعة: شعبان شهر تتشعب فيه الخيرات فأكثروا من صيامه (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“اليورو يتراجع عند 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يتراجع عند 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يتراجع عند 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٢:٤٦:٤٠ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة 24 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.97 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 4.01

أسعار العملات الأجنبية أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.53

فرنك سويسري 4.04

مؤشر الدولار

وكان مؤشر الدولار قد انخفض أمس بنسبة 0.2 في المائة ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى بلغته أمس في ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضًا:

اليورو يسجل 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يواصل تراجعه”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الكلمات الدلالية:
الدولار الدينار البحريني الدينار الكويتي العملات الأجنبية اليورو سعر العملات

مواد ذات صلة

المزيد
الأرصاد: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة والطائف

الأرصاد: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة والطائف

١٢:٤٢ م، السبت، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤
خبير دولي: المملكة قادرة على تطوير الصناعات العسكرية المحلية

خبير دولي: المملكة قادرة على تطوير الصناعات العسكرية المحلية

٠٣:٣٤ م، الخميس، ١٨ مايو ٢٠١٧
صحيفة كورية: صراع شرس بين «سامسونج» و«آبل» للهيمنة على أسواق الخليج

صحيفة كورية: صراع شرس بين «سامسونج» و«آبل» للهيمنة على أسواق الخليج

٠١:٥٨ م، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥
النفط يُحوّل خسائره إلى مكاسب مستغلاً تراجع الدولار

النفط يُحوّل خسائره إلى مكاسب مستغلاً تراجع الدولار

٠٨:١٠ ص، الأربعاء، ٠١ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *