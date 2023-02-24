بعد ساعات من الإبلاغ عنه.. “إنجاد” يكشف مصير “مفقود عرعر”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ، اليوم الجمعة، العثور على مفقود عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بصحة جيدة بعد ساعات فقط من الإبلاغ عن فقده.

وأوضح فريق “إنجاد” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”- أن عضو الفريق “فايز شعير الرويلي، عثر على مفقود عرعر، وهو بصحة طيبة”.

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المشاركون في عملية البحث

ووجه الفريق البحثي، الشكر، للمشاركين في عملية البحث قائلاً: “نحمدالله على سلامة المفقود، وكل الشكر للإخوة المشاركين في البحث، كتب الله أجورهم وجزاهم خير الجزاء”.

وكان بلاغ ورد لفريق إنجاد، عن مفقود خرج مترجلًا بالقرب من عرعر، وعلى الفور انتقل أعضاء الفريق للبحث عنه.

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إلى ذلك، أعلن فريق إنجاد أن عدد البلاغات الواردة له خلال أسبوع بلغت (٨) بلاغات عن مفقودين، و(363) بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل والرمال.