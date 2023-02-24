الذهب يواصل انخفاضه محليًا.. وعيار 21 يُسجل 192 ريالًا
تواصل – فريق التحرير:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 24 من فبراير، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الخميس، حيث سجل عيار 24 نحو 219.93ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.60 ريال.
عيار 21 يسجل 192.44 ريال
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.44ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.95 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.29 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.96 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6840ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1540 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 219,928 ريال.
أسعار الذهب أمس
وأمس، سجل عيار 24 نحو 220.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 202.35 ريال.
عيار 21 يسجل 193.16 ريال
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 165.56 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.77 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.37 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6865 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1545 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 220.745 ريال.
وفي التعاملات الفورية أمس، صعد الذهب بنسبة 0.3 في المائة إلى 1830.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (07:08) بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1839.60 دولار للأوقية.
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