الذهب يواصل انخفاضه محليًا.. وعيار 21 يُسجل 192 ريالًا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 24 من فبراير، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الخميس، حيث سجل عيار 24 نحو 219.93ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.60 ريال.