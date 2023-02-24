خطيب المسجد النبوي: احذروا الغضب فإنه يؤدي إلى سفك الدماء (فيديو)

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حذر الشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، من مغبة الغضب، إلى الحد أنه قد يؤدي إلى القتل وهدم البيوت.

وقال في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي اليوم:” كم ساق ثوران الغضب وثورانه وهيجانه إلى سفك الدماء، وتطليق النساء، ومعادة القرباء للأقرباء، ومجافاة الأصدقاء للأصدقاء، ومكايدة القرناء للقرناء، ولم تزل قطرة الجفاء تكسف شمس الضفاء وغبرة الغدر تحجب جمال الوفاء، وسيوف المطامع تقطع حبال المودة والإخاء”.

وأضاف “فالحذر اللحذر من الغضب المتقد المستكن في الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد، وشدة الغضب تعثر المنطق، وتقطع الحجة، وتفرق الهم، وتغطي العقل، وتنسي الد\يا والآخرة، ومن استبد به الغضب ارتجت طرق النظر في وجهه، وضل رأيه عن قصده”.

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اشتداد العضب بين الزوجين

وأوضح خطيب المسجد النبوي، أن الزوجين إذا لاحت سحابة النزاع أمامهما عليهما أن يقطعاها بصوت المسامحة ويحفظا طول العشرة بينهما.

ودعا إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب، مصداقًا لما ورد في الحديث عن سليمان بن صُرَد رضي الله عنه، قال: “استب رجلان عند النبي (صلى الله عليه وسلم) ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه، مغضبًا قد احمر وجهه، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): “إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.

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وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس؛ فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع”.