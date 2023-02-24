“السديس” في خطبة الجمعة: شعبان شهر تتشعب فيه الخيرات فأكثروا من صيامه (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس، إن شهر شعبان هو شهر تشعب فيه الخيرات وهو شهر يغفل الناس عنه وكان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام والطاعة.

صيام أيام شعبان

وأضاف السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال، قلت للرسول الكريم رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصومه في شيء من الشهور إلا في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم،

وتابع: وفي ذلك إشارة إلى أنه ينبغي عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك مما يحبه الله ويرضاه ويذكر من عليه قضاء من رمضان الفائت في المبادرة بصيامه قبل حلول شهر رمضان وتلك من التهيئة الإيمانية والروحية لاستقبال الشهر الكريم.

اختلاف الفصول

في سياق متصل، قال “السديس” إن في اختلاف فصول العام دليلًا على عظمته الباهرة وحكمته البليغة الآسرة ومذكرا بعباده بالدار الآخرة، قائلا: “إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ”.

وأضاف “السديس”: قال صلى الله عليه وسلم “ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها “، ولقد وقف سلفنا الصالح أمام هذه الآيات وتأملوها حق التأمل.

أقوام في جنات عدن

وتابع: يقول الإمام علي: لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما لكنهم عقلوا عن الله مواعظ خشعت لها جوارحهم.

وواصل: قال ابن القيم “لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه”.

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