بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: اختلاف فصول العام دليل على عظمة الله الباهرة

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قال الشيخ عبد الرحمن السديس، خطيب المسجد الحرام، إن اختلاف فصول العام دليل على عظمة الله الباهرة وحكمته البليغة الآسرة، ومذكرا بعباده بالدار الآخرة، قائلا: “إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ”.

وأضاف “السديس”: قال صلى الله عليه وسلم “ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها “، ولقد وقف سلفنا الصالح أمام هذه الآيات وتأملوها حق التأمل.

أقوام في جنات عدن

وتابع: يقول الإمام علي: لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما لكنهم عقلوا عن الله مواعظة خشعت لها جوارحهم.

وواصل: قال ابن القيم “لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه”.

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