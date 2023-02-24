“أقلهن مهرًا أكثرهن بركة”.. حلول للقضاء على ارتفاع المهور في المملكة

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كشفت إحصائية صدرت العام الماضي، عن تكاليف الزواج في مناطق المملكة، والتي كان أعلاها 100 ألف ريال وأدناها 40 ألف ريال.

وتصدرت مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية، أعلى المناطق في تكاليف الزواج وبلغت 100 ألف ريال، تلتها سكاكا (90 ألف ريال)، بينما كانت أقل المحافظات في تكاليف الزواج خميس مشيط (40 ألف ريال) تليها محافظة القنفذة (45 ألف ريال).

ويقول شباب، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكلفة الزواج في المملكة هو عدم اتباع السنة التي تدعو في المقام الأول إلى التركيز على الأخلاق، وليس الأمور الماديّة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم.

علاوة على مظاهر الترف والعادات والتقاليد، والتي تزيد من أعباء الزواج وتؤدي إلى عزوف كثير من الشباب عنه، نتيجة متطلبات الأهل الزائدة والعادات والتقاليد التي تفرض ارتفاع المهور، كما نقلت صحيفة “عكاظ”.

ارتفاع تكاليف الزواج والضغوط المادية

ويرى المتخصص في علم الاجتماع والأسرة، عبدالله البقعاوي، أن تكاليف الزواج المبالغ بها تجعل الزوج يعاني من ضغوط مادية ترافقها ضغوط اجتماعية ونفسية، ويساهم ذلك في تراكم الديون وعدم مقدرة الزوج على الإنفاق على المنزل، ما قد يؤدّي إلى نشوب مشاكل بين الزوجين.

وأضاف: “وللأسف في وقتنا الحاضر ارتفعت المهور بشكل مبالغ فيه، وفي زمن مضى كان أجدادنا يزوجون بناتهم بمهور رمزية، ويقولون نشتري رجلاً، ولكن اليوم الجميع يشكو من الغلاء وتكاليف الزواج فأصبح الشباب يتزوجون من الخارج، وعندما نسألهم عن الأسباب يجيبون أنهم لا يستطيعون الزواج لارتفاع التكاليف، وأن المهور مرتفعة، والبنات يطالبن بمهور خيالية، واليوم لا يوجد شاب غير مديون.

ويقترح البقعاوي، عددًا من الحلول المساعدة على التقليل من هذه الظواهر:

-على الآباء تيسير شروط الزواج وتقليل الطلبات

-على الآباء تحمّل مسؤولية زواج بناتهم

-التقليل في الطلبات، وليس الجري وراء المظاهر والديون والقروض.

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الإنفاق على حفلات الزواج

المتخصص في الخدمة الاجتماعية مشعل الأسمر، يقول إن السبب الرئيسي لارتفاع التكاليف البذخ في الإنفاق على حفلات الزواج، الذي يثقل كاهل المقبلين على الزواج.

وأضاف، أن الإنفاق المبالغ فيه في الحفلات، بات مرتبطًا بــ:

-الهدايا التي يتم تقديمها للمعازيم والإسراف في ولائم تفوق أعداد المدعوين وجميعها أموال تهدر دون فائدة

-البذخ في التكاليف يخالف الطبيعة والقيم الإنسانية والمنطق والموضوعية والدين

-ولا يمكن علاج الظاهرة إلا بتغيير ثقافة المجتمع، بالرجوع لحكمة وهدف تشريع الزواج.

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ارتفاع سن الزواج

بدوره، عزا المختص في الإرشاد النفسي والتغيّر الاجتماعي الدكتور خالد العثيمين، ارتفاع تكاليف الزواج إلى، -التغيرات والعادات والثقافات التي أسهمت في ظهور مشكلة وظاهرة متعلقة بالمبالغة، ما أدى إلى بروز وتولّد مشاكل منها: تعقيد الزواج وزيادة تكاليف الاستعداد له بالمادة والجهد والوقت ولمدة طويلة قد تصل إلى سنوات.

وقال إن إحدى الدراسات رصدت أن الشاب قد يصل إلى سن الـ40 ليتمكن من جمع تكاليف الزواج، نظراً لتكاليفه ومتطلباته الاقتصادية العالية وإصرار بعض الأسر على المغالاة في تكاليف الزواج والمبالغة بل والتنافس في ذلك.

وحذر من أن تأخير سن الزواج إلى مرحلة متأخرة خصوصاً لدى الفتيات يؤثر على فرص الإنجاب لديها، أو تكوين الأسرة بحجم وعدد أقل من المتوقع بسبب التأخر، مع ظهور مشاكل اجتماعية ونفسية على المقبلين على الزواج ممن تعرضوا لظرف التأخير.

وأضاف العثيمين أن الأسباب تعود أيضًا إلى وقوع بعض الأسر في زخم وسائل التواصل الاجتماعي وزيفها، ما أوجد لدى المجتمع حالة من عدم الرضا، وعدم القناعة، والغرق في التقليد.

ويقترح العثيمين:

-على الجهات الرسمية تحديد سقف أعلى للمهور واعتمادها لدى الجهات ذات العلاقة؛ مثل وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

-تركيز مؤسسات القطاع الثالث المعنية على تثقيف الأسرة من خلال برامجها ومبادراتها ورفع مستوى الوعي بقضية تكاليف زواج أبنائها وبناتها

-توظيف جهود المؤثرين من الأئمة والعلماء والمختصين والتربويين والمؤثرين في توعية المجتمع باستمرار بما يتعلق بتكاليف الزواج

-وضع قوانين تضبط تدخلات مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في تشويه قيم ومبادئ المجتمع، خصوصًا التي تتعلق بالإقبال على الزواج والأسرة

-تأسيس منصات إلكترونية حكومية رسمية للتوفيق بين الأزواج بتكاليف زواج محددة

-تبني وتطبيق بعض التجارب التي تم تطبيقها في بعض المناطق مثل منطقة مكة المكرمة.