توجيه مهم من “سكني” بسرعة استرداد ضريبة القيمة المضافة لهؤلاء الأشخاص

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “خدمة المستفيدين” التابع لبرنامج سكني مع سؤال أحد المستفيدين بشأن طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.

وقال البرنامج في رده على المستفيد: “في حال تم شراء المسكن الأول وحدة سكنية جاهزة في فترة التاريخ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ 03/10/2020 نأمل منك سرعة رفع طلب الاسترداد لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي http://vat.housing.sa “.

خدمة السوق العقاري

في وقت سابق، أعلن البرنامج عن خدمة جديدة تتيح لمستفيدي سكني عملية البيع والشراء للوحدات السكنية بكل سهولة.

وقال برنامج سكني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن خدمة السوق العقاري في تطبيق سكني تمكن المستفيد من عرض وحدته العقارية للبيع بسهولة تامة على مستفيدي البرنامج”.

تحميل التطبيق والاستفادة من الخدمة

وأضاف برنامج سكني أنه يمكن تحميل حمّل التطبيق واستفد من الخدمة من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/sakani3

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