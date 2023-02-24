لهذه الأسباب.. إلقاء القبض على “الرجل الأخضر” في الأحساء

تواصل – فريق التحرير

ألقت دوريات الأمن، في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، القبض على الرجل الأخضر لقيامه بتعطيل حركة السير والتنقل بين المركبات.

3 أسباب للقبض على المواطن

وأعلن الأمن العام توقيف مواطن بسبب تنقله بين المركبات، وتعطيله حركة السير، ومحاولة الهروب من مركبة أمنية، وفقًا لـ”المدينة”

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشر حساب الأمن العام على تويتر صورة للمواطن المقبوض عليه وهو يرتدي زيًا أخضر، وسط تفاعل عدد كبير من المغردين.

الإطاحة بمواطن يحوز مخدرات

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية، بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بمواطن، بحوزته 50 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

وتم إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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مادة الحشيش المخدر

وفي وقت سابق، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب في منطقة عسير، من القبض على مواطنين بحوزتهما نحو 51 كجم من مادة الحشيش المخدّر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وجرى تسليمهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص لمواصلة التحقيقات.