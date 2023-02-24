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مجموعة السبع ترفع المساعدة لأوكرانيا إلى هذا الرقم

مجموعة السبع ترفع المساعدة لأوكرانيا إلى هذا الرقم

مجموعة السبع ترفع المساعدة لأوكرانيا إلى هذا الرقم
١٢:٢٣:٥٩ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفعت مجموعة الدول السبع الصناعية قيمة دعمها والتزاماتها المالية تجاه أوكرانيا إلى 39 مليار دولار خلال العام 2023.

الدول السبع الصناعية

وتتألف المجموعة من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، وتشكل ما نسبته قرابة 38 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

واجتمع وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية بمدينة بنغالور الهندية قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في 1 و2 مارس المقبل في نيودلهي.

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أسباب زيادة الدعم

وقال محافظو البنوك المركزية في بيان، إن “هذه الالتزامات الكبيرة وسرعة صرفها تعطي أوكرانيا اليقين وتمكن السلطات من حماية أداء الحكومة، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية، وتنفيذ الإصلاحات الأكثر أهمية للبنية التحتية المتضررة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد”.

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دعم أوكرانيا في الدفاع

ونوّه البيان أن “هذا سيدعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن البلاد، وهذا الدعم المالي يضاف إلى دعمنا العسكري الحيوي وتدريب القوات الأوكرانية والدعم الإنساني والتعاون الإنمائي”.

كما حث مسؤولو مجموعة السبع صندوق النقد الدولي على تقديم “برنامج صندوق النقد الدولي ذا مصداقية وطموح وممول بالكامل ومشروط بشكل مناسب” بحلول نهاية مارس.

وفي 24 فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

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أوكرانيا الاقتصاد البنية الأساسية الرحرب الروسية الأوكرانية دعم أوكرانيا روسيا مجموعة السبع مجموعة العشرين

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