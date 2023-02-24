ضبط عدد من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في مناطق المملكة

تواصل – واس:

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام، ضبطت عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في مناطق المملكة، وتواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

التحقيق مع امرأة «خالفت الذوق العام» في جدة

وفي حادثة سابقة، أحالت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، امرأة مخالفة للائحة الذوق العام لجهة الاختصاص.

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تعاني من حالة مرضية

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بلاغًا عن امرأة مخالفة للوائح الذوق العام أثناء سيرها في أحد الشوارع، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها تعاني من حالة مرضية، بحسب الأمن العام.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

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لائحة الذوق العام

وتضمنت تعديلات “لائحة الذوق العام” في المملكة التي أقرت في وقت سابق من هذا العام، 20 مخالفة تقابلها غرامات تتضاعف حال تكرار المخالفة، ومنها عقوبات ارتداء ملابس النوم في الأماكن العامة، وإثارة العنصرية.

ومن تلك المخالفات: غرامة 100 ريال على ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وبحسب اللائحة فإن ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالاً فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات الإباحية يقابلها غرامة 500 ريال.

وغرامة لبس الرجل لـ “الشورت” في المساجد والجهات والدوائر الحكومية تبلغ 250 ريالاً وتضاعف حال تكرارها.

كما نصت على أن مخالفة التصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية، غرامتها 3 آلاف للمرة الأولى وتضاعف إلى 6 آلاف حال تكرارها.

كذلك تعاقب اللائحة على سلوك البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة بـ 500 ريال، وعلى من يشغل مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 200 ريال.

وفرضت اللائحة غرامة 50 ريالاً في حال تخطي طوابير الانتظار في الأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهات المعنية.

أما عقوبة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن من أطرافها؛ حُدّدت العقوبة بألف ريال وتضاعف إلى ألفي ريال حال تكرارها.