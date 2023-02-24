حطمت الأرقام القياسية.. أسرع 10 سيارات في العالم (صور)

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أصبحت السيارات السريعة علامة فارقة في صناعة السيارات اليوم، حيث إنها تحظى بإقبال كبير خاصة من فئة الشباب، الذين يفضلون السيارات الخارقة ذات القدرات الكبيرة.

وتمثل السيارات السريعة فخر الصناعة والتكنولوجيا لشركاتها بعد أن أصابت عشاق السيارات بحالة من الذهول والانبهار بسبب سرعاتها القصوى التي حطمت الأرقام القياسية.

ونستعرض في هذا التقرير قائمة تضم أسرع 10 سيارات في العالم ومواصفات كل منها.

1- هينيسي فينوم إف فايف (311 ميلًا/الساعة)

تتربع سيارة هينيسي فينوم F5 (Hennessey Venom F5) على عرش السيارات الخارقة في العالم. وهي تعمل بمحرك V8 مزدوج الشاحن بسعة 7.4 لتر بشاحن توربيني يولد 1622 حصانًا. وتبلغ سرعتها القصوى 311 ميلاً في الساعة.

2- كوينيجسيج جيسكو أبسولوت (310 أميال/الساعة)

تتميز سيارة كوينيجسيج جيسكو أبسولوت (Koenigsegg Jesko Absolut) ذات الأداء المطلق الذي يقترب من الخيال بمحركها V8 بسعة 5.0 ليتر بشاحن توربيني بقوة 1600 حصان. ويمكن أن تتسارع من 0-60 ميلاً في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ.

3- بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ (304 أميال/الساعة)

تعد سيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ (Bugatti Chiron Super Sport 300+) من بين أسرع السيارات في العالم بتصميمها الأنيق ومحركاتها القوية، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 304 أميال في الساعة. وتتميز بمحرك هائل سعة 8.0 لتر، 16 أسطوانة ينتج قوة مذهلة تصل لـ 1577 حصانًا، ويمكن أن تتسارع من 0-60 ميلاً في الساعة في أقل من 2.5 ثانية.

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4- كوينيجسيج CC850 (300 ميل/الساعة)

إن سيارة كوينيجسيج CC850 (Koenigsegg CC850) هي سيارة خارقة تتميز بسرعات عالية. وتعمل بمحرك V8سعة 5.0 لتر، والذي ينتج قدرة 1385 حصاناً. تمنح هذه القوة سرعة قصوى تبلغ 300 ميل في الساعة ويمكنها التسارع من 0-60 ميلاً في الساعة في 2.7 ثانية فقط.

5- أس أس سي تواتارا (295 ميلًا/الساعة)

يمكن لسيارة أس أس سي تواتارا (SSC Tuatara) الوصول إلى سرعات قصوى تصل إلى 295 ميلاً في الساعة، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في العالم. يتم تشغيل تواتارا بواسطة محرك V8 مزدوج الشاحن بسعة 5.9 ليتر مع شاحن توربيني ينتج قوة مذهلة تبلغ 1750 حصاناً.

6- كوينيجسيج أجيرا آر (278 ميلًا/الساعة)

تتمتع سيارة كوينيجسيج أجيرا آر (Koenigsegg Agera RS) ذات التصميم الديناميكي الهوائي المبتكر بسرعة قصوى رسمية تبلغ 278 ميلاً في الساعة. تعمل السيارة بمحرك V8 سعة 5.0 لتر مزدوج التيربو، بقوة مذهلة 1160 حصاناً. يمكن أن تتسارع من 0-60 ميلاً في الساعة في 2.8 ثانية فقط.

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7- هينيسي فينوم جي تي (270 ميلًا/الساعة)

تتمتع سيارة هينيسي فينوم جي تي (Hennessey Venom GT) بمحرك V8 مزدوج التيربو بسعة 7.0 لترات ينتج عنه قوة مذهلة تبلغ 1200 حصان. وهي تعتبر واحدة من أسرع السيارات التي تم تصنيعها على الإطلاق. وتستطيع فينوم جي تي التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ.

8- بوجاتي فيرون سوبر سبورت (267 ميلًا /الساعة)

تُعد سيارة فيرون سوبر سبورت (Bugatti Veyron Super Sport) واحدة من أسرع السيارات في العالم. بمحرك رباعي التيربو سعة 8.0 لترات، والذي ينتج قوة مذهلة تبلغ 1200 حصان. يدفع هذا المحرك الرائع التسارع من 0 إلى 60 كم في غضون 2.5 ثانية فقط.

9- ريماك نيفرا (258 ميلا/الساعة)

سيارة ريماك نيفرا (Rimac nivra) هي سيارة خارقة تعمل بالكهرباء بالكامل وقد أُطلق عليها لقب “أسرع سيارة كهربائية في العالم”. تبلغ سرعتها القصوى 258 ميلاً في الساعة ويتم تشغيلها بواسطة بطارية بقوة 117 كيلووات في الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.9 ثانية فقط.

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10- أس أس ألتيمت آيرو (254 ميلا/الساعة)

سيارة أس أس ألتيمت آيرو (SSC Ultimate Aero) هي واحدة من أسرع السيارات في العالم، بمحرك V8 تيربو مزدوج يسع 6.3 لتر بشاحن توربيني وبقوة أكثر من 1287 حصاناً. يتمتع محرك هذه السيارة الخارقة بالقدرة على التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ.