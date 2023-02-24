مفاجأة.. إنقاذ قطة من الأنقاض بعد 16 يومًا من زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق البحث من إنقاذ قطة من تحت أنقاض مبنى مدمر بفعل الزلزال بعد 16 يومًا على وقوعه جنوبي تركيا.

تعليق أعمال الهدم

وعلّقت فرق الإنقاذ عمليات هدم المبنى الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الزلزال بعد اكتشافها وجود قطة في أحد المنازل في ولاية ديار بكر.

اقرأ أيضًا:

بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد في تركيا وسوريا

إنقاذ القطة “بابلو”

وأضاف أن الفرق تمكنت من إنقاذ القطة “بابلو” وتسليمها إلى أصحابها بعد إجراء الفحوصات الطبية لها.

وعبرت الأسرة مالكة القطة عن سعادتها باللقاء مع بابلو بعد فراق إجباري مدة 16 يومًا، شاكرين فرق الإنقاذ على جهودهم الكبيرة.

اقرأ أيضًا:

بعد 17 يومًا من الزلزال.. شاهد ماذا وجد رجال الإنقاذ تحت الأنقاض في تركيا؟

إنقاذ 24 بقرة بعد 17 يومًا

وفي سياق متصل، أنقذت الفرق التركية، 24 بقرة صغيرة من تحت الأنقاض بعد مرور 17 يومًا على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.

ووثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ الفرق التركية، بقرة كانت عالقة تحت الأنقاض بولاية هاطاي جنوبي البلاد

وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق”، رجال الإنقاذ وهم يعملون على انتشال إحدى الأبقار حية من تحت الأنقاض

وأفادت بلدية غولجوك التركية بولاية قوجة إيلي (غرب)، في بيان الخميس، أن فرقها المتواجدة في هطاي تمكنت من إنقاذ البقرة من تحت أنقاص مبنى منهار بريف مدينة أنطاكيا.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ جاءت في إطار دعم جهود السلطات للإسراع بعملية دفن الحيوانات النافقة تحت أنقاض المباني، بهدف منع مخاطر انتشار الأوبئة.

وفجر 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص بجانب دمار ضخم.

اقرأ أيضًا:

بعد 17 يومًا.. إنقاذ 24 بقرة من تحت أنقاض الزلزال بتركيا (فيديو)