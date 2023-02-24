الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مفاجأة.. إنقاذ قطة من الأنقاض بعد 16 يومًا من زلزال تركيا
“مدني جدة” يُخمد حريقًا اندلع فى مبنى بحي الفيصلية
بعد عام من الحرب.. 300 ألف قتيل بين روسيا وأوكرانيا
“آفاد” التركية: 8550 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال
لأول مرة.. ألوان جديدة في أجهزة آيفون
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مفاجأة.. إنقاذ قطة من الأنقاض بعد 16 يومًا من زلزال تركيا

مفاجأة.. إنقاذ قطة من الأنقاض بعد 16 يومًا من زلزال تركيا

مفاجأة.. إنقاذ قطة من الأنقاض بعد 16 يومًا من زلزال تركيا
١١:٢٨:٣٣ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق البحث من إنقاذ قطة من تحت أنقاض مبنى مدمر بفعل الزلزال بعد 16 يومًا على وقوعه جنوبي تركيا.

تعليق أعمال الهدم

وعلّقت فرق الإنقاذ عمليات هدم المبنى الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الزلزال بعد اكتشافها وجود قطة في أحد المنازل في ولاية ديار بكر.

اقرأ أيضًا:

بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد في تركيا وسوريا

إنقاذ القطة “بابلو”

وأضاف أن الفرق تمكنت من إنقاذ القطة “بابلو” وتسليمها إلى أصحابها بعد إجراء الفحوصات الطبية لها.

وعبرت الأسرة مالكة القطة عن سعادتها باللقاء مع بابلو بعد فراق إجباري مدة 16 يومًا، شاكرين فرق الإنقاذ على جهودهم الكبيرة.

اقرأ أيضًا:

بعد 17 يومًا من الزلزال.. شاهد ماذا وجد رجال الإنقاذ تحت الأنقاض في تركيا؟

إنقاذ 24 بقرة بعد 17 يومًا

وفي سياق متصل، أنقذت الفرق التركية، 24 بقرة صغيرة من تحت الأنقاض بعد مرور 17 يومًا على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.

ووثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ الفرق التركية، بقرة كانت عالقة تحت الأنقاض بولاية هاطاي جنوبي البلاد

وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق”، رجال الإنقاذ وهم يعملون على انتشال إحدى الأبقار حية من تحت الأنقاض

وأفادت بلدية غولجوك التركية بولاية قوجة إيلي (غرب)، في بيان الخميس، أن فرقها المتواجدة في هطاي تمكنت من إنقاذ البقرة من تحت أنقاص مبنى منهار بريف مدينة أنطاكيا.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ جاءت في إطار دعم جهود السلطات للإسراع بعملية دفن الحيوانات النافقة تحت أنقاض المباني، بهدف منع مخاطر انتشار الأوبئة.

وفجر 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص بجانب دمار ضخم.

اقرأ أيضًا:

بعد 17 يومًا.. إنقاذ 24 بقرة من تحت أنقاض الزلزال بتركيا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا إنقاذ 24 بقرة إنقاذ قطة من الأنقاض خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
المحكمة الدستورية بالكويت ترفض طلب وقف الانتخابات

المحكمة الدستورية بالكويت ترفض طلب وقف الانتخابات

١٢:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
إطلاق سراح 3701 سجين مشمولين بالعفو الملكي في جدة

إطلاق سراح 3701 سجين مشمولين بالعفو الملكي في جدة

٠٤:٣٦ م، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥
«تواصل» تنشر فتوى ابن عثيمين «الأصلية» حول شرب الماء وقت أذان الفجر (صوت)

«تواصل» تنشر فتوى ابن عثيمين «الأصلية» حول شرب الماء وقت أذان الفجر (صوت)

١٢:٤٢ ص، الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠١٥
بعد استيفاء المعايير.. «الغذاء والدواء» تنضمّ للشبكة الدولية للسلامة الدوائية

بعد استيفاء المعايير.. «الغذاء والدواء» تنضمّ للشبكة الدولية للسلامة الدوائية

٠٤:٥٨ م، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *