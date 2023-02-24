“مدني جدة” يُخمد حريقًا اندلع فى مبنى بحي الفيصلية
تواصل – فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، إخماد حريق اندلع في مبني غير مأهول بالسكان، في حي الفيصلية.
إخماد حريق في مبنى غير مأهول
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن مدني جدة أخمد حريقًا في مبنى غير مأهول بحي الفيصلية، ولا إصابات.
يأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للدفاع المدني، في الاستجابة السريعة للبلاغات ومواجهة حوادث الحرائق، بسرعة الوصول في زمن قياسي ومنع خطر امتدادها.
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إنقاذ مواطن من ذوي الإعاقة إثر حريق في منزله بحي السامر بجدة.
أخمد مدني #جدة حريقًا في مبنى غير مأهول بحي الفيصلية، ولا إصابات. pic.twitter.com/ANqO63MKWd
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 23, 2023
إجراءات سلامة المنشآت
وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.
وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشآت، مبينًا الآتي:
1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.
2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.
3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.
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