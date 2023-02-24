“مدني جدة” يُخمد حريقًا اندلع فى مبنى بحي الفيصلية

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باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، إخماد حريق اندلع في مبني غير مأهول بالسكان، في حي الفيصلية.

إخماد حريق في مبنى غير مأهول

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن مدني جدة أخمد حريقًا في مبنى غير مأهول بحي الفيصلية، ولا إصابات.

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للدفاع المدني، في الاستجابة السريعة للبلاغات ومواجهة حوادث الحرائق، بسرعة الوصول في زمن قياسي ومنع خطر امتدادها. وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إنقاذ مواطن من ذوي الإعاقة إثر حريق في منزله بحي السامر بجدة. اقرأ أيضًا: الدفاع المدني يخمد حريقًا بحي السلي في الرياض (صور)