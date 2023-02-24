الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مفاجأة.. إنقاذ قطة من الأنقاض بعد 16 يومًا من زلزال تركيا
“مدني جدة” يُخمد حريقًا اندلع فى مبنى بحي الفيصلية
بعد عام من الحرب.. 300 ألف قتيل بين روسيا وأوكرانيا
“آفاد” التركية: 8550 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال
لأول مرة.. ألوان جديدة في أجهزة آيفون
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“مدني جدة” يُخمد حريقًا اندلع فى مبنى بحي الفيصلية

“مدني جدة” يُخمد حريقًا اندلع فى مبنى بحي الفيصلية

“مدني جدة” يُخمد حريقًا اندلع فى مبنى بحي الفيصلية
١١:٠٥:١٧ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، إخماد حريق اندلع في مبني غير مأهول بالسكان، في حي الفيصلية.

إخماد حريق في مبنى غير مأهول

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن مدني جدة أخمد حريقًا في مبنى غير مأهول بحي الفيصلية، ولا إصابات.

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للدفاع المدني، في الاستجابة السريعة للبلاغات ومواجهة حوادث الحرائق، بسرعة الوصول في زمن قياسي ومنع خطر امتدادها.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إنقاذ مواطن من ذوي الإعاقة إثر حريق في منزله بحي السامر بجدة.

اقرأ أيضًا:

الدفاع المدني يخمد حريقًا بحي السلي في الرياض (صور)

إجراءات سلامة المنشآت

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشآت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

اقرأ أيضًا:

الدفاع التركية: طائرات الإطفاء تكافح حريقًا اندلع مجددًا في ميناء إسكندرون

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم إخماد الحرائق إخماد حريق الدفاع المدني حي الفيصلية محافظة جدة

مواد ذات صلة

المزيد
جمرك ميناء ضباء يحبط تهريب أكثر من 876 ألف حبة مخدرة

جمرك ميناء ضباء يحبط تهريب أكثر من 876 ألف حبة مخدرة

١٢:٣٦ م، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦
شاهد.. مقطع لجرو أصابته «الحازوقة» يحقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة

شاهد.. مقطع لجرو أصابته «الحازوقة» يحقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة

١٢:٣٥ م، الأحد، ٠٣ مايو ٢٠١٥
حديد التسليح يرتفع 150 ريالاً للطن خلال أسبوع

حديد التسليح يرتفع 150 ريالاً للطن خلال أسبوع

٠١:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦
الحرس الملكي يعلن عن فتح باب التجنيد

الحرس الملكي يعلن عن فتح باب التجنيد

١٠:٤٨ ص، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *