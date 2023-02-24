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“آفاد” التركية: 8550 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال

“آفاد” التركية: 8550 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال

“آفاد” التركية: 8550 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال
١٠:٣٦:٥٩ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير الجاري.

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8550 هزة ارتدادية

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في “آفاد”، إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين بلغ 8550 هزة.

وأوضح تتار أن جزءًا كبيرًا من تلك الهزات الارتدادية شعر بها سكان المنطقة.

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توقعات بهزات جديدة

وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث في المنطقة خلال الأيام المقبلة هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات.

وفي 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وخلّف دمارا ضخما في البلدين.

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بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد في تركيا وسوريا

زلزال جديد بقوة 5 ريختر

وأمس الخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقوع  زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية هطاي قبل قليل من مساء اليوم الخميس.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية، عن وقوع هزة أرضية شعر بها سكان حلب وحمص وطرطوس، وسط حالة رعب بين الأهالي.

كان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر التصدعات الأرضية التي ظهرت عقب الزلزال في ألازيغ التركية.

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