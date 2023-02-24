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لأول مرة.. ألوان جديدة في أجهزة آيفون
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لأول مرة.. ألوان جديدة في أجهزة آيفون

لأول مرة.. ألوان جديدة في أجهزة آيفون

لأول مرة.. ألوان جديدة في أجهزة آيفون
١٠:١٣:٠٤ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف شركة “أبل” الأمريكية، عملاق التليفونات المحمولة، عن تسريبات جديدة لأجهزة آيفون، وقالت إنه سيتم توفرها بألوان مميزة في طرازاتها الجديدة.

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اللون الأرجواني

وأظهرت التسريبات أن أبرز هذه الألوان يتمثل في اللون الوردي الداكن والأزرق الفاتح الساطع، واللون الأرجواني في طرازات «آيفون 14 برو»، و«آيفون 14 برو ماكس».

وأضافت أن طرز «آيفون 15» القياسية المزمع إصدارها في سبتمبر المقبل، باللون الوردي الداكن والأزرق الفاتح الساطع.

وأوضحت أن طرازا «آيفون 15 برو» و«آيفون 15 برو ماكس» المقبلة، ستأتي باللون الأحمر الداكن المصنوع من التيتانيوم، وهو قريب من الدرجة العنابية، الذي يوصف بأنه سيينا غامق، وفقًا لـ 9to5Mac.

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ألوان بدرجات تقليدية

ومن المحتمل أن يكون اللون الأحمر الداكن الذي تعتزم آبل طرحه لطرازات «آيفون 15 برو» مصحوبًا بأجهزة RED قياسية في درجة أكثر إشراقًا.

كما كشفت التسريبات أنه سيكون هناك المزيد من الدرجات التقليدية القريبة من الفضي والذهبي والرمادي الفلكي.

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المزيد من خيارات الألوان

كما يمكن أن تحتوي طرز «آيفون 15» على المزيد من خيارات الألوان، بما في ذلك الألوان المشابهة للأحمر والأسود والأبيض.

وأضافت 9to5Mac، في نفس الوقت، أن المعلومات المتعلقة بخيارات الألوان «لا تزال مبكرة» و «يمكن أن تتغير» مع اقتراب الطرح، لذلك قد يتم إيقاف تشغيل الألوان المشتركة.

ونظرًا لأن آبل تخطط للأجهزة في وقت مبكر جدًا من وقت إطلاقها، فمن المحتمل الاستقرار على خيارات التصميم خلال أسابيع قليلة.

ومن المتوقع أن تبدأ آبل مرحلة اختبار التحقق الهندسي، من إنتاج «آيفون 15‌» في مارس المقبل.

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