استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

65 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب في العشرينات من عمره، متأثراً بجروحه التي أصيب بها في الرأس برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم العروب بمدينة الخليل، مساء أمس ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 65 شهيداً.

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إصابة فلسطينيين في نابلس

في السياق أصيب فلسطينيان بجروح خطيرة برصاص المستوطنين في بلدة قصرة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، أن المستوطنين نفذوا هجوماً على منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة، مما أدى لإصابة فلسطينيين بجروح خطيرة في إطار اعتداءاتهم المستمرة بحماية من قوات الاحتلال على مدينة نابلس.

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إصابات برصاص قوات الاحتلال

وفي السياق ذاته، أصيب العديد من الفلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب بمدينة الخليل، التي اعتدت على مسيرة منددة بجرائم الاحتلال الأربعاء الماضي في مدينة نابلس.

كما أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في مناطق العيسوية، وأبو ديس في القدس المحتلة.

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