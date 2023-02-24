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منها الرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا وسحبًا رعدية على هذه المناطق

منها الرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا وسحبًا رعدية على هذه المناطق

منها الرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا وسحبًا رعدية على هذه المناطق
٠٩:٢٤:٤٤ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض خاصة الشمالية منها.

تكون السحب الرعدية

في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط مع تكون السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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