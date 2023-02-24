حكم من نسي عضوًا من أعضاء الوضوء.. الفوزان يوضح

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أوضح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم من توضأ ونسي أحد أعضاء الوضوء.

إعادة الوضوء

وقال الفوزان إن المتوضئ إذا تذكر ما نسيه ولا تزال أعضاؤه رطبة، فعليه أن يعيد العضو الذي نسيه وما بعده، كأنه يكمل الوضوء.

وأضافالشيخ الفوزان: “أما إذا كانت أعضاؤه قد جفت، فيجب إعادة الوضوء كاملا”.

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المسح على الجوارب

فيما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة، الشيخ سعد الخثلان: إن المسح على الجوارب لم يقل به إلا الحنابلة فقط.

هناك فرق بين الجوربين والخفين

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأحناف والمالكية والشافعية لا يقولون بمشروعية المسح على الجوارب، إنما يقولون بالمسح على الخفين، وأن هناك فرق بين الجوربين والخفين، وهو أن الخفين من الجلد والجوربين من غير الجلد.

مشروعية المسح على الجوارب

وأضاف أن الناس الآن يلبسون الجوارب ولا يلبسون الخفاف، فعلى قول الجماهير لا يمسح على الجوارب، ولكن القول الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعية المسح على الجوارب.

ضوابط المسح على الجوربين

وأشار إلى أنه إذا أخذنا بمذهب الحنابلة فلابد أن نلتزم بضوابطهم، في مثل هذه المسائل، ومنها:

– ألا ينزع الخف أو الجورب، بعد ابتداء مدة المسح؛ لأنه إذا نزعه فإن الرِّجل تكون مكشوفة لا هي مغسولة ولا عليها شيء ممسوح.