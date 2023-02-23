الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
حكم من نسي عضوًا من أعضاء الوضوء.. الفوزان يوضح
اليمن تشترط رفع الحصار عن تعز قبل التفاوض مع الحوثي
تساقط كثيف لحبات البرد جنوب الخفجي (فيديو)
انفجار مقرات للحرس الثوري الإيراني.. وتحركات واسعة في طهران
القبض على مواطن لتعطيله حركة السير ومحاولة الهروب من مركبة أمنية بالأحساء
تخريج 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري لـ”القوات الخاصة للحج والعمرة”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تساقط كثيف لحبات البرد جنوب الخفجي (فيديو)

تساقط كثيف لحبات البرد جنوب الخفجي (فيديو)

تساقط كثيف لحبات البرد جنوب الخفجي (فيديو)
٠٢:٥٦:٤٤ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط كثيف لحبات البرد على مركز السفانية جنوب الخفجي بالمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

أجواء شهر رمضان

في سياق آخر، توقع محلل الطقس والباحث في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة الطقس خلال شهر رمضان.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس المتوقعة في شهر رمضان المبارك (فيديو)

وقال العقيل لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجة”، إن شهر رمضان لهذا العام سيصادف موسم الربيع، وسيكون في بدايته الأجواء تميل للاعتدال، خاصة في درجات الحرارة الصغرى، وسيكون أدفأ على سواحل مكة المكرمة”.

ارتفاع تدريجي للحرارة

وأضاف العقيل “في نهاية شهر رمضان، إن شاء الله من المتوقع أن تميل الأجواء للحرارة خاصة العظمى على منطققة المكرمة بما فيها مكة والمدينة المنورة”.

وختم العقيل بقوله “الحرارة على معظم المناطق ستميل الأجواء للدفء عموماً، مع ارتفاع الحرارة خاصة في ساعات الظهيرة، كما ستبدأ دراجات الحرارة الصغرى بالارتفاع على معظم المناطق مع نهاية شهر رمضان المبارك”.

اقرأ أيضا:

محلل طقس: شتاء هذا العام كان أدفأ وأكثر غزارة بالأمطار (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البرد الخفجي الشرقية حبات البرد

مواد ذات صلة

المزيد
تركيا.. 6 وفيات و60 مصاباً في انفجار استهدف حفل زفاف (صور)

تركيا.. 6 وفيات و60 مصاباً في انفجار استهدف حفل زفاف (صور)

١٢:٤٥ ص، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠١٦
عقاريون: تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» لن يواجه مشاكل في القيمة

عقاريون: تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» لن يواجه مشاكل في القيمة

٠١:٥٤ ص، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠١٦
7 خطوات للحصول على الرقم السري في نظام «نور» حال نسيانه

7 خطوات للحصول على الرقم السري في نظام «نور» حال نسيانه

٠٣:٣٨ م، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
«رصاصة طائشة» تودي بحياة مواطن بعد رحلة صيد في الطائف

«رصاصة طائشة» تودي بحياة مواطن بعد رحلة صيد في الطائف

١٢:٤٢ ص، الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *