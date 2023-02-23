تساقط كثيف لحبات البرد جنوب الخفجي (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط كثيف لحبات البرد على مركز السفانية جنوب الخفجي بالمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

أجواء شهر رمضان

في سياق آخر، توقع محلل الطقس والباحث في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة الطقس خلال شهر رمضان.

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وقال العقيل لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجة”، إن شهر رمضان لهذا العام سيصادف موسم الربيع، وسيكون في بدايته الأجواء تميل للاعتدال، خاصة في درجات الحرارة الصغرى، وسيكون أدفأ على سواحل مكة المكرمة”.

ارتفاع تدريجي للحرارة

وأضاف العقيل “في نهاية شهر رمضان، إن شاء الله من المتوقع أن تميل الأجواء للحرارة خاصة العظمى على منطققة المكرمة بما فيها مكة والمدينة المنورة”.

وختم العقيل بقوله “الحرارة على معظم المناطق ستميل الأجواء للدفء عموماً، مع ارتفاع الحرارة خاصة في ساعات الظهيرة، كما ستبدأ دراجات الحرارة الصغرى بالارتفاع على معظم المناطق مع نهاية شهر رمضان المبارك”.

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