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انفجار مقرات للحرس الثوري الإيراني.. وتحركات واسعة في طهران
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انفجار مقرات للحرس الثوري الإيراني.. وتحركات واسعة في طهران

انفجار مقرات للحرس الثوري الإيراني.. وتحركات واسعة في طهران

انفجار مقرات للحرس الثوري الإيراني.. وتحركات واسعة في طهران
٠٢:٥٦:٣٢ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء إيرانيون ومتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو قيل إنه يوثق انفجار أحد مقرات الحرس الثوري في طهران

سماع انفجارات 

وسمع دوي انفجارات في مقرات الحرس الثوري، فيما أظهر الفيديو المتداول تفعيل الدفاع الجوي في سماء العاصمة الإيرانية طهران.

ولم يصدر أي تصريح للسلطات الإيرانية للتأكيد عن ما إذا هجوم حقيقي أو مناورات تدريبية لحالات الطوارئ.

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إشعال النار في سنندج

وفي سياق مواز، أشعل متظاهرون النار، أمس الخميس، في مدينة سنندج، وأغلقوا عددا من الشوارع، خلال الاحتجاجات المستمرة، وتعالت الهتافات من المتظاهرين، “الموت الديكتاتور” و”يسقط خامنئي”.

مدينة بندر عباس

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حرق مقر جديد من مقرات الباسيج الأمنية، في مدینة بندر عباس، فجر الیوم الأحد، وألقى المحتجون زجاجات حارقة على المبنى، مما أدى إلى اشتعال النار فيه بالكامل.

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أخبار إيران احتجاجات إيران حرق مقرات الباسيج طهران

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