القبض على مواطن لتعطيله حركة السير ومحاولة الهروب من مركبة أمنية بالأحساء

تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، على مواطن لتعطيله حركة السير بالتنقل بين المركبات، ومحاولة الهروب من مركبة أمنية.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن بالخرج

وفي وقت سابق، ألقت شرطة محافظة الخرج القبض على شخص لإطلاقه النار على آخر إثر خلاف بينهما.

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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مشاجرة في الدرب

وقبل أيام، ألقت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان القبض على 3 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في قرية القضب.

كما تم ضبط مواطنين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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