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اليمن تشترط رفع الحصار عن تعز قبل التفاوض مع الحوثي
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اليمن تشترط رفع الحصار عن تعز قبل التفاوض مع الحوثي

اليمن تشترط رفع الحصار عن تعز قبل التفاوض مع الحوثي

اليمن تشترط رفع الحصار عن تعز قبل التفاوض مع الحوثي
٠٢:٥٧:٠٢ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شدد مجلس القيادة الرئاسي على أن: “أي تسوية أو مفاوضات في البلاد لن تقبل ما لم ترفع مليشيات الحوثي الإرهابية حصارها الجائر عن هذه المدينة كما نص اتفاق الهدنة”.

الحصار لن يستمر 

وأكد نائب رئيس المجلس، العميد ركن طارق صالح أن “الحصار الحوثي لن يستمر وسيوضع له حد، وإذا استمرت المليشيات بالمقايضة في هذا الاستحقاق والإبقاء على حصارها الظالم”

وتابع أن خيار القوة في المتناول وهو كفيل برفع هذا الحصار بالطريقة المناسبة دون تردد، حسب “العين الإخبارية”.

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تعنت مليشيا الحوثي 

ورأس صالح اجتماعًا تنظيميًا للأمانة العامة للمكتب السياسي في المقاومة الوطنية وممثلين عن تعز في الكتلة البرلمانية في ذات المكتب، لمناقشة الأوضاع في المحافظة.

ويستمر تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، ورفضها الانخراط في مشروع السلام، بينما يسعى المجلس إلى خلق مقاربة وطنية بين مختلف المكونات المناهضة للمليشيات المدعومة إيرانيًا، في ما يخدم وحدة الصف الوطني.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن المجلس الرئاسي اليمني اليمن حصار تعز مليشيا الحوثي

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