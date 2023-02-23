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تخريج 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري لـ”القوات الخاصة للحج والعمرة”
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تخريج 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري لـ”القوات الخاصة للحج والعمرة”

تخريج 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري لـ”القوات الخاصة للحج والعمرة”

تخريج 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري لـ”القوات الخاصة للحج والعمرة”
٠٢:٢٨:٠٥ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، حفل تخرج (800) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في الدورة التأهيلية الأولى للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

جاء هذا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

تدريب عسكري وأمني

وتلقى الخريجون تعليمهم وتدريبهم خلال مدة التدريب في شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية في الحرمين الشريفين على الوجه الأكمل، والإسهام مع زملائهم في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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تخريج 471

وفي يناير الماضي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج 471 فرداً من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، والقوات الخاصة للأمن والحماية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عقدت في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية.

 

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