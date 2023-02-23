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عاجل.. مصر تتعرض لزلزال بقوة 4.1 ريختر
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عاجل.. مصر تتعرض لزلزال بقوة 4.1 ريختر

عاجل.. مصر تتعرض لزلزال بقوة 4.1 ريختر

عاجل.. مصر تتعرض لزلزال بقوة 4.1 ريختر
٠٢:٠٢:٢٠ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن مصر شهدت زلزالاً قويًا بقوة 4.1 ريختر ضرب منطقة شمال السويس، وشعر به سكان العاصمة المصرية القاهرة.

زلزال في ثلاث دول:

شهدت ثلاث دول قبل قليل زلزال وهزات أرضية تراوحت قوتها بين القوية والضعيفة، من بينها دولة عربية.

وتفصيلا، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر شمال إندونيسيا، بينما تعرضت القاهرة لهزة أرضية بقوة 4.1 ريختر، وفقا لشبكات المحطة القومية لرصد الزلازل.

بينما سجلت شبكة المركز الأورومتوسطي هزة أرضية جنوب اليونان بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.

يأتي ذلك بعد ساعات من زلزال ضرب ضرب كل من الصين وطاجيكستان.

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زلزال اليونان الان
زلزال اليونان الان

زلزال الصين وطاجيكستان

وثقت كاميرا مراقبة داخل إحدى البنايات، لحظة ضرب الزلزال منطقة الحدود بين الصين وطاجيكستان في وقت مبكر من صباح أمس الخميس.

ويظهر المقطع المتداول، الاهتزاز الرهيب الناجم عن شدة الزلزال مما تسبب في سقوط عدد من المحتويات داخل البناية.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلاً عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحًا (0037 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترًا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشجر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانج الصيني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

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الكلمات الدلالية:
إندونيسيا القاهرة اليونان زلزال مصر هزة أرضية

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