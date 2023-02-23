تحذير من العدسات اللاصقة.. شاب يفقد عينه اليسرى

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء، كل من يرتدي العدسات اللاصقة، ولا سيما ليلا، كونهم معرضين لخطر أكبر لأنها يمكن أن تحرم القرنية من الأكسجين ليلًا، وقد تسبب عدوى بكتيرية خطيرة.

نام مرتديا العدسات

وأصيب مايكل كرومهولز البالغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب في إدارة الأعمال الرياضية في ميامي في فلوريدا، بالعمى الجزئي بعد أن نام مرتديًا العدسات اللاصقة.

وحسب “العربية”، شخص الأطباء إصابته بعدوى بكتيرية آكلة للحم تعرف باسم التهاب القرنية الشوكميبي “AK”، والتي يمكن أن تسبب فقدانا دائما وكبرًا للبصر.

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10% من الرؤية

ولم يعد بإمكان الشاب الرؤية من خلال عينه اليسرى باستثناء الألوان الوامضة “السوداء والرمادية”، والتي يقارنها بثابت على شاشة التلفزيون.

ويقول الأطباء إنه قد يكون قادرًا على استعادة 10% فقط من الرؤية بعد عملية زرع القرنية.

وكشفت الدراسات أن حوالي 45 مليون شخص في الولايات المتحدة يرتدون العدسات اللاصقة ولا يتذكرون خلعها قبل الخلود إلى النوم، وهو ما يجعلهم الأكثر عرضة لإصابات القرنية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بما يعرف بـ”التهاب القرنية الميكروبية”، في حال إهمالها دون علاج، والتي يمكن أن تسبب ضررا دائماً في القرنية تصل إلى فقدان البصر.