مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة، 4 شعبان 1444 هجرية، الموافق 24 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:49 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:08، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:43 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 4 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:29
المدينة – 5:31
الرياض – 5:02
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:23
المدينة – 6:22
الرياض – 5:53
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:53
المدينة – 7:52
الرياض – 7:23
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