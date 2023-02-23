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بعد عام من الحرب.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على موسكو وقرار من الأمم المتحدة

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بعد عام من الحرب.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على موسكو وقرار من الأمم المتحدة

بعد عام من الحرب.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على موسكو وقرار من الأمم المتحدة

بعد عام من الحرب.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على موسكو وقرار من الأمم المتحدة
٠١:٥٤:٤١ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض مساء أمس الخميس، عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة “واسعة النطاق” على روسيا، وذلك عشية الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

عقوبات واسعة النطاق 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خلال مؤتمر صحفي إن: “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، حسب “العربية”.

وعلى الجانب الآخر، أفادت المتحدثة بأن واشنطن ستعلن أيضا مساعدات اقتصادية جديدة في مجالي الطاقة والأمن لمساعدة الأوكرانيين على مواصلة النجاح وحماية الناس من العدوان الروسي، وتمكين الحكومة الأوكرانية من توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة.

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انسحاب فوري

وفي سياق متصل، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار تنبته مساء الخميس بانسحاب “فوري” للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام “عادل ودائم” عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب.

وحصل القرار على تأييد 141 صوتاً مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

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‏الأمم المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية فلاديمير بوتين واشنطن تفرض عقوبات

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