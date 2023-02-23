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هل اقتربت إيطاليا من الجفاف.. مياه البندقية تتحول إلى “وحل”

هل اقتربت إيطاليا من الجفاف.. مياه البندقية تتحول إلى “وحل”

هل اقتربت إيطاليا من الجفاف.. مياه البندقية تتحول إلى “وحل”
٠١:٣٢:١٠ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار في مدينة فينيسيا، أو البندقية، في إيطاليا، بعد مخاوف سابقة من تزايد الجفاف في المدينة.

تراجع منسوب المياه 

وأظهر الفيديو تراجع منسوب المياه بشكل كبير في المدينة، وفي بعض المناطق، كادت المياه أن تنفد تماما، وظهر الطمي أو الوحل في قاع الأماكن الجافة.

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طوارئ في إيطاليا

وفي السياق ذاته، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ للمناطق المحيطة بنهر Po، في يوليو الماضي والتي تمثل ما يقرب من ثلث الإنتاج الزراعي للبلاد وعانت من أسوأ جفاف منذ 70 عامًا.

عجز مائي

ونقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا عن خبير المناخ ماسيميليانو باسكوي من معهد البحوث العلمية الإيطالي سي إن آر قوله “نحن في وضع عجز مائي يتراكم منذ شتاء 2020-2021”.

جفاف البندقية 

ووثقت صور ومقاطع الفيديو وصفت بالـ”صادمة” جفاف شوارع مدينة البندقية السياحية الشهيرة، مما أثار المخاوف من أن تواجه إيطاليا موجة جفاف أخرى خاصة بعد أسابيع من الطقس الشتوي الجاف منذ حالة الطوارئ في الصيف الماضي.

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جفاف إيطاليا جفاف مدينة البندقية ظاهرة التصحر فينيسيا

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