للباحثين عن جمال المنظر وراحة البال.. اقض يومًا مذهلًا رفقة عائلتك في بحيرة مدن الدمام

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته.

حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من الروتين الأسبوعي.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع.

لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

نقدم لكم اليوم نزهة لحديقة بحيرة مدن الدمام بالمنطقة الشرقية.

والتي تتيح لك وقتًا رائعًا رفقة عائلتك، يغير روتين يومك فتستجم وتعيش في هدوء بعيدًا عن الضجيج.

حديقة بحيرة مدن الدمام

هذه الحديقة تُعتبر أهم المحطات السياحية في الدمام التي لا ينبغي تفويتها، حيث تغطي مساحة تبلغ حوالي 400000 متر مربع،

وقد تم افتتاح الحديقة للزوار في عام 2014 ليتمكنوا من الابتعاد عن صخب الحياة والاستمتاع بلحظات من التأمل والاسترخاء.

نشاطات مختلفة

سوف تجد في الحديقة بحيرة اصطناعية جميلة يمكنك الاستمتاع بها،وكذلك أماكن لممارسة الرياضة في جو من النشاط والحماس،ومن الممكن المشي والركض على المسارات المحددة أو استئجار دراجة.

يتوفر أيضًا ملعب خاص للصغار وبعض المرافق والخدمات العامة ومن أهمها مواقف السيارات والمراحيض العامة والمقاهي.

أنشطة يمكن ممارستها في حديقة البحيرة

1- جولة في أرجاء الحديقة

لاستكشاف الحديقة بطريقة مناسبة، سيكون من الشيّق أن تقوم بجولة في أركانها وترى الجمال الذي ستجده منتشراً هنا وهناك، لاسيما على أشجارها المورقة و مساحاتها الخضراء الرحبة، ولك أن تأخذ قسطاً من الراحة في المقاعد التي خُصصت للجلوس.

2- بحيرة اصطناعية

ستجد في الحديقة بحيرة اصطناعية بديعة المنظر بوسعك قضاء وقت ممتع هناك.

3- ممارسة رياضة المشي والركض وتأجيرالدراجات

ومن الأنشطة التي لا يُمكن الاستغناء عنها عند زيارة حديقة بحيرة مدن في الدمام ، نشاط المشي والركض الذي سوف تستمتع به وسط الأجواء الفريدة المتاحة في الحديقة، إلى جانب ذلك، تُتيح الحديقة تأجير الدراجات الهوائية لمن يعشق الأنشطة الرياضية المُختلفة.

4- منطقة ألعاب أطفال

عندما يتعلق الأمر بالصغار، تكون الحديقة هي السبّاقة كوجهة يُمكنك الذهاب إليها مع أطفالك، فهي تُخفي لهم القدر الكافي من التسلية لجعل يومهم مميزاً، وذلك من خلال منطقة ألعاب الأطفال الموجودة في الحديقة.

5- مشاهدة الطيور الرائعة

في العادة تقترن كلمة بُحيرة بالطيور التي التي تتّخذ البحيرة مكاناً لها، وفيما أنت تتأمّل جمال البُحيرة، سوف تجذب نظرك تلك الطيور الموجودة على البُحيرة مثل الإوز بالإضافة إلى البط.

6- مساحات خضراء مذهلة

يوفر موقع البحيرة منتزه يتمتع بمساحات خضراء يُمكنك التنزّه فيها للتمتّع بخيارات ترفيهية أكثر.

7- فعاليات واحتفالات

وسوف تكون مهتماً بحضور الفعاليات والاحتفاليات التي تستضيفها بحيرة مدن الدمام لتتمتّع أكثر بزيارتك للبحيرة في ظل هذه الأجواء المهيبة، لذا نأمل أن يتزامن وقت النزهة مع مواعيد إقامة هذه الاحتفالات الثقتفية والترفيهية للأطفال أيضا.

الخدمات

توفر الحديقة موقف للسيّارات ومسجد ومقهى ومنطقة ألعاب للأطفال، وعند الشعور بالعطش أو الجوع، بمقدورك الانتقال إلى أحد المقاهي المُتاحة في محيط البحيرة.

كما أن المنطقة المحيطة بالبحيرة مجّهزة بالمرافق العامة المهمة التي يحتاجها الضيف وهي كالتالي المصلى بالإضافة إلى الحمامات العامة.

أوقات العمل

مفتوح يومياً على مدار الساعة

أسعار الدخول إلى حديقة بحيرة مدن في الدمام

دخول مجّاني

أين تقع بحيرة مدن الدمام ؟

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