حالة الطقس المتوقعة في شهر رمضان المبارك (فيديو)

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أيام قليلة ويهل علينا هلال شهر رمضان المبارك، خير الشهور قاطبة، حيث يتأهب المسلمون في جميع أنحاء العالم لصيام نهاره وقيام ليله ابتغاء مرضاة رب العالمين.

وفي هذا السياق، توقع محلل الطقس والباحث في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة الطقس خلال شهر رمضان.

وقال العقيل لبرنامج “يا هلا”، إن شهر رمضان لهذا العام يصادف موسم الربيع، وسيكون في بدايته الأجواء تميل للاعتدال، خاصة في درجات الحرارة الصغرى، وسيكون أدفأ على سواحل مكة المكرمة، بمشيئة الله تعالى”.

أجواء دافئة تميل للحرارة

وتابع العقيل “في نهاية شهر رمضان، إن شاء الله من المتوقع أن تميل الأجواء للحرارة خاصة العظمى على منطققة المكرمة بما فيها مكة والمدينة المنورة”، والحرارة على معظم المناطق ستميل للدفء عموماً، مع ارتفاع الحرارة خاصة في ساعات الظهيرة.

كما ستبدأ دراجات الحرارة الصغرى بالارتفاع على معظم المناطق مع نهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله”.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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